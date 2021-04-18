البيئة:رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المحافظات اليوم وتبلغ ذروتها غدا

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن تنشط ‏الرياح على المناطق المكشوفة من غرب البلاد مع بداية ساعات اليوم الأحد، حيث تكون مثيرة للرمال ‏وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار، كما تظهر الأتربة العالقة على شمال البلاد وحتى محافظات شمال ‏الصعيد على أن تبلغ ذروة هذه الحالة غدا الإثنين، حيث تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب محافظات الدلتا ‏والقاهرة الكبرى حتى محافظات مصر الوسطى مما يؤثر سلبا على جودة الهواء، و يتنقل تأثير هذه الحالة لمحافظات ‏جنوب الصعيد أيام الثلاثاء والأربعاء. ‏





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تقوم بالمراقبة المستمرة لمؤشر جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء ‏والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية.‏ وتنصح وزارة البيئة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى ‏الأماكن المكشوفة. كما تؤكد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس ‏آب على رقم 01222693333‏.

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