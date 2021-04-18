الشيوخ يقر المادة 3 من قانون نقابة المهندسين

جدة - نرمين السيد - وتنص المادة على:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتى:
1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التى تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومى ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل.
7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية.
وقال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، إنه لابد من إتاحة الفرصة لنقابة المهندسين تجرى اختبارات للمهندسين حديثى التخرج قبل السماح لهم من مزاولة المهنة، مؤكدا أن مصر بها 56 معهد هندسى ونحن نريد أن نعطى لنقابة المهندسين فرصة لإقامة الاختبارات للمهندسين على غرار الدول الكبرى.
وتابع أن بعض الدول العربية بدأت لأول مرة تعقد اختيارات لخريجى الجامعات والمعاهد الخاصة المصرية، حتى من يعمل منذ سنوات فيها للتأكد من جودتهم "وللأسف الكثير منهم بيفشل فى المرور من الاختبارات، وهذا يسىء لسمعة المهندس المصرى".
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