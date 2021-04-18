جدل فى الشيوخ بعد حديث وزير المجالس النيابية عن نقابة المهندسين

جدة - نرمين السيد - شهدت المادة الأولى من قانون نقابة المهندسين مناقشات بشأن دور النقابة فى تطوير مناهج الهندسة، خلال الجلسة العامة اليوم حيث قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن نقابة المهندسين عليها أن تقترح خطط التطوير للمناهج على أن تقدمها لوزارة التعليم العالى لأنها الجهة المنوط بها التنفيذ والتى تعمل وفق خطة على وضع المناهج وتدريسها.





حديث الوزير جاء بعد جدل بين أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة المادة التى تؤكد على أن تشارك نقابة المهندسين فى تطوير المناهج ووضع المناهج ولجأ رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للوزير لحسم الجدل حيث كان مقرر الموضوع يرى أن للنقابة حق التدخل فيما يرى بعض الأعضاء أن وزارة التعليم العالى هى الجهة المنفذة وعلى النقابة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها للوزارة وهو ما حسمه الوزير.

من ناحيته؛ طالب النائب محمود سامى الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بإتاحة الفرصة لنقابة المهندسين تجرى اختبارات للمهندسين حديثى التخرج قبل السماح لهم من مزاولة المهنة، مؤكدا أن مصر بها 56 معهد هندسى ونحن نريد أن نعطى لنقابة المهندسين فرصة لإقامة الاختبارات للمهندسين على غرار الدول الكبرى.

وطالب النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إتاحة وسائل الدفع الإلكترونى أثناء دفع رسوم القيد الخاصة بنقابة المهندسين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

ودعا النائب علاء مصطفى مجلسى النواب والشيوخ والحكومة إلى ضرورة تضمين خدمات الشمول المالى فى كافة القوانين و اللوائح التنفيذية، وذلك تماشيا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى وتوفير خدمات ومنتجات مالية إلكترونية تسهيلا على المواطنين.