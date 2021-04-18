رئيس هيئة السكة الحديد في زيارة ميدانية لمتابعة انتظام الأعمال ببرجي التوضيب...

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بعض مواقع العمل للتأكد من انتظام العمل بها، والتي استهلها بتفقّد أعمال التطوير الجارية ببرج التوضيب، ضمن أعمال مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية، تنفيذ شركة تاليس الاسبانية، والمقرر دخوله وبرج شبرا الخيمة الخدمة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2021.

وخلال الزيارة أكد رئيس الهيئة على تنفيذ توجيهات معالي السيد الفريق وزير النقل والمتضمنة نهو مشروعات تطوير نظم الإشارات الجارية تنفيذها حاليًا بنهاية العام الجاري 2021، كما وجّه بضرورة سرعة نهو الاعمال الخاصة بالتركيبات ونهو كافة أعمال التشطيبات، مع التأكيد على الارتقاء بمستوى النظافة حول البرج وبمدخله وعمل أرضيات مدخل البرج بالانترلوك، ودهان الواجهة الداخلية والخارجية لمبنى البرج القديم، ورفع أية مخلفات ناتجة عن اعمال التطوير أو اتربة أو قمامة من شأنها تشويه عملية التطوير الجارية.

واستكمل المهندس أشرف رسلان جولته بزيارة محطة شبرا الخيمة، موجهًا خلالها بالاهتمام بمستوى نظافة المحطة، خاصةً واجهة المحطة ومدخلها، وتشجير احواض الزرع في مدخل المحطة، وتنظيف البلاط وترميم وإصلاح التالف منها، كما أكد رئيس الهيئة على المعنيين بقطاع الخدمات المشتركة بمراجعة أملاك الهيئة وإزالة أية تعديات بمحيط المحطة للحفاظ على مورد مهم ورئيسي من موارد الهيئة، كما تفقّد المكاتب الإدارية بالمحطة ومنافذ حجز التذاكر، موجهًا خلالها بتنظيف شبابيك حجز التذاكر، وكذا زجاج مكتب الاستعلامات بمدخل المحطة، مستكملا المرور بتفقّد برج شبرا الخيمة لمتابعة أعمال التطوير الجارية به، مؤكدًا على تكثيف الاعمال والإسراع في وتيرتها لسرعة نهو أعمال التطوير بالبرج، كما وجّه بترميم مبنى البرج وتغطية أسلاك الكهرباء العشوائية وإصلاح درجات السلم التالفة، مع التأكيد مجددًا على رفع أية مخلفات أو قمامة بمحيط البرج من شانها التسبب في نشوب حريق أو التأثير على مستوى النظافة العام.

وانهى رئيس الهيئة جولته بتفقّد ورش الفرز، وخلالها وجّه برفع القضبان الموجودة بمدخل الورشة وترتيبها، منبهًا في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة طفايات الحريق أولاً بأول وضمان استيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية والعمل على خلق بيئة عمل آمنة، الأمر الذي استتبعه توجيه رئيس الهيئة لمسئولي شركة النيل العامة لإنشاء الطرق المنفذة لأعمال التطوير بالورشة ضرورة مراعاة عوامل الأمان والسلامة بوضع لافتات تشير إلى مناطق العمل للحفاظ على سلامة العاملين، كما وجّه برفع الخردة وتستيفها بالأماكن المُعدة لذلك للتصرف فيها بالطرق القانونية المتبعة بالخصوص، كما تفقّد مبنى وحدة التحكم الآلي، موجهًا بضرورة ترتيب المهمات بمكتب صيانة الهاسلر مع وضع لوحات فنية وارشادية عليها، مع ضرورة حفظ قطع الغيار ناتج أعمال تطوير التحكم الآلي في الجرارات لإمكان الاستفادة منها.

وفي سياقٍ متصل، تفقّد رئيس الهيئة نقطة المركز الطبي بالورشة، منبهًا بوضع يافطة مضيئة، والارتقاء بمستوى النظافة في محيطه،

وفي نهاية جولته بورش الفرز، تفقّد المهندس أشرف رسلان ورشة الإسباني وورشة الجرارات وورشة تالجو الجديدة، والتي أكد خلالها على ضرورة رفع الجرارات والعربات الموجودة بحوش ورشة الإسباني جهة بحري لتسهيل أعمال المناورة، وكذا تنظيف السكك والطرود داخل ورشة الإسباني الجديدة، وتستيف لقم الفرامل الموجودة بورشة الجرارات ووضع علامات ارشادية عليها، ومتابعة أعمال فج السكك والتنظيف لتباليط الورش بشكل عام، وكذا تجميع الطرود وناتج تجديدات السكك بجوار ورشة تالجو الجديدة ورفع أعمدة الانارة بمدخل الورشة والإسراع في نهو الأعمال بالمبنى الإداري بالورشة، مع تأكيده مجددًا على وضع لوحة بكل ورشة تحوي نبذة عن الورشة وطبيعة العمل وعدد العاملين بها، ومؤكدًا أيضًا على ضرورة الارتقاء بالعنصر البشري والعمل على رفع مستويات التدريب والتثقيف له ليتماشى مع نهج التطوير بالآلات والمعدات والورش التي يستخدمها حاليًا.