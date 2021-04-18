حالته مستقرة.. وزير الشباب والرياضة يتعرض لحادث على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي

تعرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى، أثناء توجهه إلى محافظة البحيرة، لعمل جولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن السيد الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروج سيادته اليوم من المستشفي بعد عمل الإسعافات الأولية الأزمة. وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى انتظار الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية. ومن جانبة قال الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا أن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.

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