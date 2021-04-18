تعرف على الأكثر تسجيلاً للأهداف في مباريات القمة

/627531/تعرف-على-الأكثر-تسجيلا-للأهداف-في-مباريات-القمة

يدخل النادي الأهلي والزمالك مواجهة اليوم الأحد والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، اللقاء المؤجل منذ الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

فيما يعد هناك أكثر من لاعب احرز اهداف في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وإليكم أهم وابرزالأسماء. عبد الكريم صقر هو لاعب الأهلي والزمالك السابق، حيث سجل بقمصيهما 17 هدف، 10 لصالح القلعة الحمراء، والـ7 للفارس الأبيض. مصطفي كامل طه نجم الأهلي والزمالك السابق، حيث احرز17 هدف، بينهما 12 للزمالك/ 5للأهلي. مختارالتتش نجم النادي الأهلي الراحل احرز 13 هدف في مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك. لاعبين يخوضون القمة لأول مرة بقميص الأهلي و الزمالك قائمة الزمالك أمام الأهلي في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري والجدير بالذكر أن اخر مواجهات نادي الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 في كأس مصر الدور الـ32 وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" والتي ستقوم ببث المباراة لكن بدون استوديو تحليلي، سيتواجد المعلق حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية. قائمة حكام القمة يدير اللقاء محمود البنا "حكم ساحة"، محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" ،محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو" . أدار البنا للأهلى أكثر من الزمالك ، حيث أدار 30 مباراة للأهلي، 27 مباراة فى الدورى و3 مباريات في كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 22 لقاء ، وتعادل فى 6 وخسر في مواجهتين فقط . وأخرج البنا، 43 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 6 ركلات جزاء للأهلي، كانت البطاقات الحمراء لـ وائل جمعة ضد المقاولون العرب ووليد سليمان في مواجهة الإتحاد وعمرو السولية ضد بيراميدز.

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