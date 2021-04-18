/627536/المتحدث-الرسمي-لوزارة-الشباب-والرياضة-يكشف-آخر-تطورات-الحالة-الصحية-للوزير

تعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

أوضحت الوزارة فى بيان صحفى أن السيد الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروج سيادته اليوم من المستشفي بعد عمل الاسعافات الاولية اللازمة.

وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن جانبة أكد الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا ان الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد فوزي، أعلن أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تعرض لحادث مروري صباح اليوم الأحد خلال زيارتة إلي محافظة البحيرة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، الذهاب إلي محافظة لابحيرة من أجل تفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية هناك، في ظل السعي الدائم لتدعيم الشباب من جانب وزير الشباب والرياضة.

وجاء الحادث نتيجة التصادم مع إحدى السيارات المارة في الطريق، ليتم الإصطدام بطريقة قوية، ليتم نقل الوزير بعد ذلك إلي مستشفي بالقرب من مدينة لاسادس من أكتوبر.

وكان الحادث قد وقع بالقرب من الكيلو 52 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بعما تعرضت سيارته للتصادم.

جدير بالذكر أن زيارة الوزير تم تحديد موعد لها مرتين من قبل ولم تتم واليوم كان الموعد الثالث لها، ويعمل خلال الفترة الحالية على إجراء العديد من الزيارات الميدانية إلى عدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية فى مختلف محافظات مصر.

ووفقًا لما أعلنت عنه محافظة البحيرة، فإنه قد تم تأجيل زيارة وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إلى المحافظة والتي كان من مقررا لها اليوم، بعد حادث السير المفاجئ.

وزير الشباب والرياضة بقتتح مركز شباب الأمل بحضور النائب عيد حماد "صور”

افتتح وزير الشباب والرياضة مركز شباب الأمل، بمدينة 15 مايو، بحضور عضو مجلس النواب، عيد حماد، وعضو مجلس الشيوخ، محمود بكرى، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، المنشآت الرياضية، الخاصة بالمركز والمكونة من صالة أنشطة داخلية، وملعب ثلاثى بمنطقة الـ 50 فدان، بمشروع الإسكان الاجتماعى مدينة 15 مايو، وملعبين للتنس الأرضي، وحمام للسباحة، ومبنى اجتماعى.

جاء ذلك ضمن جولات متعددة خاضها وزير الرياضة فى عدد من الأماكن لمختلف المنشآت الرياضية والاجتماعية والشبابية بمراكز شباب وأندية المحافظة.

الدكتور أشرف صبحي

هذا وكان النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، قد أكد فى تصريح سابق، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين مستوى الخدمة ورعاية البسطاء ومحدودي الدخل، ويبرز ذلك عند افتتاح عدد من المشروعات القومية والطبية وأيضًا رياضية.

وثمن عضو مجلس النواب، عيد حماد، مجهود وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا على أهمية دورها فى تنمية الإنسان وتطوير بنية المنشآت الرياضية.