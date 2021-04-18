صبورة السيد  تُطالب تدريس الحلقة الخامسة من مسلسل الأختيار 2 للأجيال 

/627540/صبورة-السيد- تطالب-تدريس-الحلقة-الخامسة-من-مسلسل-الأختيار-2-للأجيال

طالبت النائبه صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بتدريس الحلقة الخامس من مسلسل الأختيار 2 والتي كانت تتحدث عن فض اعتصام رابعة للطلاب بمختلف المراحل التعليمية في الكتب المدرسية، خلال الفترة المقبلة.

صبورة السيد تستعرض تفاصيل مهمة بشأن الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار

وأكدت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، خلال البيان الصادر له، أن مسلسل "الاختيار 2" ألقي الضوء على اقتحام العناصر الإرهابية لمركز شرطة كرداسة تزامنًا مع فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، وذلك بعد أن حاول ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة فض التجمهر، إلا أن العناصر الإخوانية أطلقت الأعيرة النارية، واستخدموا سلاح "أر بى جى" فى اقتحام مركز شرطة كرداسة.

صبورة السيد: لولا الرئيس السيسي مقاليد الحكم لكانت مصر نقطة ظلام

وأشارت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، إلى أنه لولا تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد كانت مصر في نقطة ظلام التي كانت جماعة الإخوان الإرهابية تريد أن تضع مصر فيه، لافتة إلى أن جرائم الاخوان اعادت مشهد اختطاف مصر.

وأضافت البرلمانية، أن مسلسل الإختيار 2 يُعتبر من الأعمال الدرامية القوية خلال شهر رمضان الكريم 2021، حيث أنه يجسد ملحمة الجيش والشرطة.

وكان ملايين المصريين قد شاهدوا الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار، أمس السبت، والتى تمت إذاعتها دون أى فواصل إعلانية، ورصدت ما حدث فى فض رابعة والنهضة، والتضحيات النبيلة التى قدمتها الشرطة المصرية الباسلة فى التصدي لموجات الإرهاب.