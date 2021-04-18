/627541/الشيوخ-يرفع-رسوم-المهندس-الأجنبي-فى-مصر-من-10جنيه-لـ50ألف-جنيه

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رسوم مزاولة المهنة والتصاريح المؤقته للمهندسين الأجانب فى مصر والتى تمنح من خلال نقابة المهندسين، حيث تم رفع رسم المهندس الأجنبي من 10جنيه ل50ألف جنيه، ومزاولة المهنة من 100جنيه سنوي لـ30آلف جنيه سنويا.

جاء ذلك إبان مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين، حيث نصت مادة 7 بأنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.

رسوم المهندس الأجنبي فى مصر تصل لـ50ألف جنيه

ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني حيث بالنسبة للمهندس الأجنبيرسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبيةرسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية،وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.

وكانت مـــادة (7) بالقانون الحالي تنص علي أن لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغاً من مسوغات التعيين وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناءً على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم الآتي بالنسبة للمهندس الأجنبيرسم مقداره عشرون جنيهًا ورسم مزاولة المهنة سنوي مقداره مائة جنيهبالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية، رسم طلب مقداره خمسمائة جنيهرسم مزاولة مهنة سنوي مقداره خمسمائة جنيهوذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي."