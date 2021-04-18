/627545/مصطفي-سالم-يتقدم-ببيان-عاجل-بسبب-زيادة-ضحايا-ومصابي-كورونا-فى-سوهاج

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ببيان عاجل لمجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسبب ما شهدته محافظة سوهاج خلال الفترة القليلة الماضية من انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ بكل قرى ومدن سوهاج، مما ترتب علية زيادة أعداد المصابين والضحايا.

مصطفى سالم يتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء

كما تقدم النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمذكرة منفصلة لرئاسة مجلس الوزراء بها عدة مطالب تخص سرعة اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا بمحافظة سوهاج.

اسباب ارتفاع اصابات كورونا فى محافظة سوهاج

وتلخصت مطالب النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، فى بيانة الموجه لمجلسي النواب والوزراء ضرورة تقديم وزارة الصحة توضيح عن أسباب ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا بسوهاج وكيفية التعامل مع هذا الوضع، وأيضًا مدى التزام محافظة سوهاج والأجهزة التنفيذية التابعة لها فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، والذى صُدر عن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، فضلا عن خطة وتصور محافظة سوهاج وأهم ما ستتخذة من قرارات حاسمة لوقف هذه الزيادة المطردة و اهم ما تتخذة من أجراءات لرعاية المصابين.

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كما طالب نائب طما و طهطا و جهينة، مصطفى سالم، توضيح دور مديرية الصحة بسوهاج في متابعة العمل بمستشفيات العزل بالمحافظة بعد شكاوى عديدة من المواطنين تتحدث عن غياب الرعاية والاهتمام بالمرضى وأيضا التهاون الشديد فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية بمستشفيات العزل وعدم اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة مع حالات الوفاة كما كان متبع مسبقا في اجراءات الدفن.

وشدد مصطفي سالم، عضو مجلس النواب، على ضرورة قيام مديرية الصحة ومحافظة سوهاج بالتوسع فى أماكن العزل واستغلال الوحدات الصحية والمستشفيات التكاملية الغير مستغلة أو المستغلة بشكل جزئي والمستشفيات الخاصة لاستيعاب أعداد الزيادة في الإصابات وما هى خطة وزارة ومديرية الصحة ومحافظة سوهاج فى تدبير ما تحتاجة هذة المستشفيات من أجهزة طبية بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية.

كما طالب عضو مجلس النواب، مصطفى سالم، فى بيانة اليات العمل والإجراءات الخاصة بقيام وزارة الصحة بتدبير الأدوية اللازمة و كذلك الكميات الكافية من الأكسجين و أجهزة التنفس الصناعي للأماكن الأكثر تضرراً بالوباء.

كما تضمن البيان العاجل المطالبة بزيادة مراكز التطعيم و إعطاء أولوية لتطعيم أبناء المحافظة للمساهمة فى وقف إنتشار الوباء بالمحافظة.

ومن ناحية آخرى طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج خلال بيانة الموجهة لمجلس النواب و طلباتة الموجهة لمجلس الوزراء طالب وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي بتعليق الدراسة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي و أيجاد وسيلة تقيم مناسبة لطلاب المدارس و الجامعات كأجراء للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة ابناؤنا الطلاب .