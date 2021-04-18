/627546/مخالفات-وضرر-تفاصيل-حجز-دعوى-عزل-مرتضى-منصور-للحكم-في-30-مايو

حجزت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، للحكم في 30 مايو المقبل.

مرتضى منصور تغيب عن الحكم

وتغيب رئيس نادي الزمالك المعزول، مرتضى منصور، عن الجلسة التي شهدت تشديدات أمنية قبل بدء الجلسة.

الدعاوى اختصمت وزير الشباب والرياضة

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

غرامة 100 ألف جنيه مصري

وغرمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.

مخالفات رئيس الزمالك

واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة.

عدم قبول الدعوى المقامة

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.

تفاصيل وضعه الصحي

وكان قد كشف رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، تفاصيل وضعه الصحي، وذلك بعد تعرضه لإغمائه أمام منزله، قبل أيام.

وأشار منصور في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إلى أنه أثناء توجهه لحضور الجلسة الخاصة بالدعوى المقامة ضد رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة، لإلغاء قرار عزله لمدة 4 سنوات، سقط مغشيا عليه.

دخوله العناية المركزة

وأضاف بأن الطبيب أبلغه بضرورة دخوله العناية المركزة، حيث تبين حدوث ارتفاع بنسبة السكر في الدم والضغط، هذا إلى جانب الجفاف.

وتابع: "الحمد لله الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى لوقوفه بجانبي طوال مسيرة حياتي وخاصة منذ أكتوبر الماضي 2020، الشكر لله على ابتلائي بالمرض فأنا راضي بقضاء الله”.