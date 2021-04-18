/627546/مخالفات-وضرر-تفاصيل-حجز-دعوى-عزل-مرتضى-منصور-للحكم-في-30-مايو
حجزت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، للحكم في 30 مايو المقبل.
مرتضى منصور تغيب عن الحكم
وتغيب رئيس نادي الزمالك المعزول، مرتضى منصور، عن الجلسة التي شهدت تشديدات أمنية قبل بدء الجلسة.
الدعاوى اختصمت وزير الشباب والرياضة
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
غرامة 100 ألف جنيه مصري
وغرمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.
مخالفات رئيس الزمالك
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة.
عدم قبول الدعوى المقامة
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.
واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.
تفاصيل وضعه الصحي
وكان قد كشف رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، تفاصيل وضعه الصحي، وذلك بعد تعرضه لإغمائه أمام منزله، قبل أيام.
وأشار منصور في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إلى أنه أثناء توجهه لحضور الجلسة الخاصة بالدعوى المقامة ضد رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة، لإلغاء قرار عزله لمدة 4 سنوات، سقط مغشيا عليه.
دخوله العناية المركزة
وأضاف بأن الطبيب أبلغه بضرورة دخوله العناية المركزة، حيث تبين حدوث ارتفاع بنسبة السكر في الدم والضغط، هذا إلى جانب الجفاف.
وتابع: "الحمد لله الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى لوقوفه بجانبي طوال مسيرة حياتي وخاصة منذ أكتوبر الماضي 2020، الشكر لله على ابتلائي بالمرض فأنا راضي بقضاء الله”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخالفات وضرر.. تفاصيل حجز دعوى عزل مرتضى منصور للحكم في 30 مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.