محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لمتابعة مواعيد غلق المحلات والمطاعم

جدة - نرمين السيد - قاد أسامة القاضى، محافظ المنيا، حملة مكبرة مفاجئة، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المطاعم والمقاهى والكافتيريات، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية والخاصة بتنظيم المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة.





وخلال الحملة، أغلق المحافظ أحد المقاهى بحى شلبى شمال مدينة المنيا، يقدم الشيشة لرواده، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول الشيشة فى ظل وجود فيروس كورونا، وتم عمل إزالة فورية للمقهى لعدم وجود ترخيص، كما تم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ اللازم قانونا.

رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على المطاعم والمقاهى والكافتيريات والمحال التجارية، بأحياء شمال ووسط مدينة المنيا.

كما أغلقت الحملة، محل "بلاى ستيشن" وذلك لوجود زحام داخل المحل بالمخالفة لنسبة الـ50% التى أعلنها مجلس الوزراء، وتم اتخاذ اللازم قانونا.

وناشد محافظ المنيا، أصحاب المحال التجارية والمحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مشددا على تطبيق القانون بكل حسم تجاه كل من يخالف مواعيد الغلق.

كما طالب المحافظ، خلال جولته، الشباب المتواجدين داخل المقاهى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والبعد عن التكدس، لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشباب عليهم دور كبير بجانب الدولة المصرية فى منع زيادة الإعداد عن طريق الالتزام بالإجراءات وتوعية المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا.