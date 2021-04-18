صور.. قرارات مهمة من لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات برئاسة غادة والى

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وقالت المدير التنفيذى للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة غادة والى، إن المشاركة الواسعة فى هذه الدورة من اللجنة، على الرغم من القيود المفروضة بسبب الجائحة، تعكس حجم مشكلة المخدرات حول العالم، والاهتمام الدولى بالتصدى لها، حيث شارك فى أعمال اللجنة ممثلى 128 دولة و72 من منظمات المجتمع المدنى، وبلغ إجمالى المشاركين 1.400 شخص، وذلك مع الإبقاء على ممثل واحد فقط لكل دولة داخل قاعة الاجتماعات ومشاركة باقى أعضاء الوفود عن طريق منصة تفاعلية عبر الإنترنت.
كما تم تنظيم أكثر من 100 حدث جانبى وورشة عمل على هامش اللجنة، كلها عبر الإنترنت.
وأجمعت اللجنة على وضع 8 من المواد المخدرة الجديدة تحت الرقابة الدولية، كما اعتمدت اللجنة عدد من القرارات، منها: تطوير وتوفير خدمات الوقاية من تعاطى المخدرات ومعالجة الإدمان والأمراض ذات الصلة بالتعاطى، والعمل على خفض نسب تعاطى المخدرات فى كل فئات المجتمع، ودعم التنمية كأحد ركائز جهود مكافحة المخدرات، خاصة فى إطار التحديات ذات الصلة بجائحة "كوفيد 19".
وتضمنت: التصدى للاستخدامات غير الطبية للأدوية التى تتضمن مواد مخدرة، وجمع معلومات مفصلة حول هذه الظاهرة.
وكانت اللجنة أيضاً قد اعتمدت بياناً مشتركاً خلال جلستها الافتتاحية، يؤكد التزام دول العالم بمعالجة التحديات المتعلقة بالمخدرات فى ظل الجائحة، والتصدى للأشكال والأنماط الجديدة للتعاطى والاتجار بالمخدرات فى إطار الأزمة.
وفى ختام الدورة، أكدت غادة والى، أهمية استمرار وتعزيز التعاون الدولى لمكافحة المخدرات وتوفير العلاج والرعاية لمن يحتاج، مشيرة إلى أن التحديات الجديدة التى تفرضها الجائحة تتطلب حلول مشتركة ومبتكرة، وأن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة ستستمر فى دعم وبناء قدرات الدول للتصدى لكافة التحديات ذات الصلة بالمخدرات.
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