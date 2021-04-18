محافظ المنيا يتابع لجان الاختبارات التجريبية للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم، عددا من لجان الاختبارات التجريبية للثانوية العامة، حيث تابع أداء الطلاب، والذى يعقد باستخدام أجهزة التابلت، ويهدف لقياس الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات، والشبكات وتجربة لأكواد المواد، وكلمات المرور التى يستخدمها الطالب فى الامتحانات.





شملت جولة المحافظ، تفقد لجان الامتحانات بمدرسة الاتحاد الثانوية بنين، ومدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف العسكرية الثانوية. واطمئن المحافظ على حسن سير الامتحانات، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء الطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات. جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وصفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

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