قناة السويس تنفى صحة المعلومات المتداولة عن نتائج تحقيقات السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - نفت هيئة قناة السويس ما تم نشره على بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، بشأن إعلان تفاصيل تتعلق بنتائج تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" ،جملة وتفصيلًا.





وأكدت الهيئة، فى بيان اليوم الأحد، أن التحقيقات مازالت جارية حتى الآن، وذلك بالتوازى مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول لاتفاق يلائم كافة الأطراف. وتهيب هيئة قناة السويس بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة والمصادر غير الرسمية والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة، والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمى للهيئة.

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