الشيوخ يرفع جلسته للغد لمناقشة مشروع قانون التعليم

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدًا الأثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين والبدء فى مشروع قانون التعليم. وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس الشيوخ، على نص المادة (45) من قانون نقابة المهندسين، والتى تتعلق بإيرادات النقابة.

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