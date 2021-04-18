قداس عيد القيامة فى سوهاج بدون حضور شعبى بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمراغة قصر حضور صلوات جمعة ختام الصوم واحد السعف وأسبوع الآلام، وعيد القيامة، على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة وبدون حضور شعبى.



جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمراغة قصر حضور صلوات جمعة ختام الصوم واحد السعف وأسبوع الآلام، وعيد القيامة، على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة وبدون حضور شعبى. جاء ذلك نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى سوهاج. ونوهت الكنيسة إلى أنه من الممكن حضور البصخة بالحجز المسبق.

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