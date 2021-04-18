بيان عاجل من نائب سوهاج بسبب ارتفاع حالات كورونا بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - وجه مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، بيان عاجل للحكومة بسبب ما شهدته محافظة سوهاج خلال الفترة القليلة الماضية من انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ بكل قرى ومدن سوهاج مما ترتب علية زيادة أعداد المصابين والضحايا.





كما تقدم سالم بمذكرة منفصلة لرئاسة مجلس الوزراء بها عدة مطالب تخص سرعة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا بمحافظة سوهاج.

وتلخصت مطالب النائب مصطفى سالم فى بيانه، بضرورة تقديم وزارة الصحة توضيح عن أسباب ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا بسوهاج وكيفية التعامل مع هذا الوضع وأيضا مدى التزام محافظة سوهاج والأجهزة التنفيذية التابعة لها فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى كورونا والذى صدر عن لجنة أدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وخطة وتصور محافظة سوهاج واهم ما سوف تتخذه من قرارات حاسمة لوقف هذه الزيادة المطردة وأهم ما تتخذه من إجراءات لرعاية المصابين.

كما طالب سالم، توضيح حول دور مديريه الصحة بسوهاج فى متابعة العمل بمستشفيات العزل بالمحافظة بعد شكاوى عديدة من المواطنين تتحدث عن غياب الرعاية والاهتمام بالمرضى و أيضا التهاون الشديد فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمستشفيات العزل وعدم اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة مع حالات الوفاة كما كان متبع مسبقا فى إجراءات الدفن.

هذا بالإضافة إلى ضرورة قيام مديرية الصحة ومحافظة سوهاج بالتوسع فى أماكن العزل واستغلال الوحدات الصحية والمستشفيات التكاملية الغير مستغلة أو المستغلة بشكل جزئى والمستشفيات الخاصة لاستيعاب أعداد الزيادة فى الإصابات، وما هى خطة وزارة ومديرية الصحة ومحافظة سوهاج فى تدبير ما تحتاجه هذه المستشفيات من أجهزة طبية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

كما طالب سالم أيضاً فى بيانة آليات العمل والإجراءات الخاصة بقيام وزارة الصحة بتدبير الأدوية اللازمة وكذلك الكميات الكافية من الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعى للأماكن الأكثر تضرراً بالوباء.

البيان العاجل تضمن أيضا المطالبة بزيادة مراكز التطعيم وإعطاء أولوية لتطعيم أبناء المحافظة للمساهمة فى وقف انتشار الوباء بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج خلال بيانة الموجه لمجلس الوزراء، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى بتعليق الدراسة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسى، وإيجاد وسيلة تقيم مناسبة لطلاب المدارس والجامعات كإجراء للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة أبناؤنا الطلاب.