مصر أرض الصالحين.. على جمعة: حورية ابنة الحسين عرفت بطبيبة الغلابة فى عصرها

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة خلال حديثه فى برنامج "مصر أرض الصالحين" المعروض عبر القناة الأولى المصرية، أن السيدة حورية شهدت عددًا من المواقع الهامة، أشهرها واقعة كربلاء.

وأكد مفتى الديار المصرية الأسبق، أن السيدة حورية، هى أول طبيبة للغلابة، حيث كانت مديرة المستشفى الميدانى فى كربلاء، وذلك فى عصرها، وكانت حريصة على خدمة "الغلابة" لذا أطلق عليها هذا اللقب، مشيرًا إلى أنها توفيت نتيجة إصابتها بالحمى.

وأوضح أن ابنة مولانا الإمام الحسين رضى الله عنه، جاءت إلى مصر، واستقر بها المقام فى مدينة بنى سويف، وكانت حريصة على زيارة مقابر الصحابة وأولياء الله الصالحين، لافتًا إلى أنها زارت مدينة البهنسا، والتى دفن بها 5 آلاف صحابى، والموجودة فى المنيا.

وشدد على جمعة، على أن طلب الدعاء من أولياء الله الصالحين وارد فى الشريعة الإسلامية، مع إيماننا يقينا بأن الله عز وجل هو الذى يقبل الدعاء.