تداول 149 ألف طن بضائع استراتيجية لميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك، أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، وقال إن البضائع المتداولة تقدر بـ 149 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالى عدد الحاويات الصادرة بلغ 1437 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 8 آلاف و218 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومن جانبه، شدد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، على الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.