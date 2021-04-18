قافلة ” أبواب الخير” تصل محافظة الجيزة

المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: القافلة تتضمن 144 طن مواد غذائية جافة و15 طن دواجن لدعم 12 ألف أسرة

توزيع 25 ألف وجبة جاهزة يوميا لإفطار الصائمين في 15 محافظة

أطلق صندوق تحيا مصر قافلة جديدة ضمن حملة أبواب الخير وذلك لتوفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن قافلة محافظة الجيزة، تتضمن 144 طنا من المواد الجافة، بالإضافة إلى 15 طنا من الدواجن سيتم توزيعها على 12 ألف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن، والجمعية الشرعية.

وأضاف أن قوافل أبواب الخير تستهدف أكثر من نصف مليون أسرة خلال شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أنه تم توزيع المواد الغذائية على 200 ألف أسرة حتى الآن، في محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح عبد الفتاح أن قوافل الحملة مستمرة في توفير المواد الغذائية والدواجن خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن كل أسرة تحصل على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 2 كيلو و500 جرام.

وأشار إلى أنه يتم توفير 25 ألف وجبة جاهزة لإفطار الصائمين في 15 محافظة يوميا، وذلك بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية الجافة والدواجن على مستحقيها، فضلا عن توزيع 1500 وجبة إفطار في القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة مطاعم أمريكانا.

كما أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أن حملة أبواب الخير تم التحضير لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن العام الماضي شهد تعاونا مثمرا من الوزارة في مجال توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، سواء في توفير المواد الغذائية طوال العام، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات ومنها، دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية والبرنامج القومي لحماية أطفال وكبار بلا مأوى، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وغيرها من المبادرات التي أسست لشراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.