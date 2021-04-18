الأزهر يعلن عن بدء القبول بمدرسة ”الإمام الطيب” لحفظ القرآن الكريم وتجويده

‏‏ انطلاقة جديدة لـمدرسة "الإمام الطيب" لحفظ القرآن الكريم وعلومه ‏للطلاب ‏الوافدين

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب عن بداية انطلاقة جديدة لـ " مدرسة الإمام الطيب"؛ دراسة حرة مجانية لحفظ القرآن الكريم ‏وعلومه وضبط التلاوة للطلاب الوافدين، ومساعدتهم في تعلم النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم، ‏وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيمهم مستويات بحسب الحفظ، مما يُتيح لكل وافد اختيار ‏المستوى الذي يناسبه.‏

‏ وسيتم فتح فصول جديدة للمدرسة في معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي- إعدادي - ثانوي)، ومعاهد ‏الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومدن البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر؛ وذلك في ضوء ‏التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف، وفقًا لإقبال الطلاب الوافدين على المدرسة.‏

وتهدف المدرسة إلى‎ ‎نشر المنهج الإسلامي الوسطي القويم عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته، ‏ومدارسته وتدبر معانيه، فضلًا عن بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في مجتمعها بفعالية، وتواكب ‏تطورات العصر في التعلم والتعليم الشرعي انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، بالإضافة إلى تزويد الطلاب ‏الوافدين والأجانب بالمهارات المتعددة التي تؤهلهم لتدريس القرآن الكريم وعلومه (طرق التدريس- ‏مهارات التواصل الفعال)، مع تعليم وتعلم القراءات المتواترة للقرآن الكريم‎.‎

وتستهدف المدرسة طلاب معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، وطلاب معاهد ‏الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، كما تستهدف ‏الطلاب الوافدين والأجانب بالجامعات الأخرى، والوافدين والأجانب داخل مصر غير الملتحقين ‏بالأزهر الشريف أو الجامعات المصرية، فضلًا عن طلاب العلم في الأقطار الإسلامية خارج مصر.‏