الأزهر يعلن عن بدء القبول بمدرسة ”الإمام الطيب” لحفظ القرآن الكريم وتجويده

انطلاقة جديدة لـمدرسة "الإمام الطيب" لحفظ القرآن الكريم وعلومه للطلاب الوافدين
تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن بداية انطلاقة جديدة لـ " مدرسة الإمام الطيب"؛ دراسة حرة مجانية لحفظ القرآن الكريم وعلومه وضبط التلاوة للطلاب الوافدين، ومساعدتهم في تعلم النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم، وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيمهم مستويات بحسب الحفظ، مما يُتيح لكل وافد اختيار المستوى الذي يناسبه.
وسيتم فتح فصول جديدة للمدرسة في معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي- إعدادي - ثانوي)، ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومدن البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر؛ وذلك في ضوء التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف، وفقًا لإقبال الطلاب الوافدين على المدرسة.
وتهدف المدرسة إلى نشر المنهج الإسلامي الوسطي القويم عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته، ومدارسته وتدبر معانيه، فضلًا عن بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في مجتمعها بفعالية، وتواكب تطورات العصر في التعلم والتعليم الشرعي انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، بالإضافة إلى تزويد الطلاب الوافدين والأجانب بالمهارات المتعددة التي تؤهلهم لتدريس القرآن الكريم وعلومه (طرق التدريس- مهارات التواصل الفعال)، مع تعليم وتعلم القراءات المتواترة للقرآن الكريم.
وتستهدف المدرسة طلاب معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، وطلاب معاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، كما تستهدف الطلاب الوافدين والأجانب بالجامعات الأخرى، والوافدين والأجانب داخل مصر غير الملتحقين بالأزهر الشريف أو الجامعات المصرية، فضلًا عن طلاب العلم في الأقطار الإسلامية خارج مصر.
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