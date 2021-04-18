أخبار امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021.. مشاكل فردية والوزير: لا داعي لنشرها

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أخبار امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021 .. توافد الطلاب على المدارس الثانوية صباح اليوم الأحد، لأداء الامتحان التجريبي الأول لشهر أبريل، ووجهت المدارس الطلاب بالتأكد من صلاحية جهاز التابلت، استعدادًا للامتحان الذي انطلق في العاشرة والنصف من صباح اليوم.

أخبار امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021

طارق شوقي: تصميم للشبكات والسيرفرات

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نتطلع إلى استقبال أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من ثلاثة أيام عامة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات، وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي".

الوزير يناشد بترك الأمور الفنية للمهندسين

وتابع وزير التربية والتعليم: "أرجو ترك الأمور الفنية للمهندسين لأننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية، وبالتالي فإن كل المطلوب التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأى مشكلة ونحن سوف نختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية".

شوقي عن امتحانات الثانوية العامة : حدوث المشاكل طبيعي

وقال وزير التربية والتعليم: "لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الاولى من الاختبارات التجريبية".

ضبط الإعدادات الخاصة بأجهزة التابلت وتحديثه

وأوضحت الوزارة أن هدف الامتحان اليوم هو ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه وقياس تغطية الـ 4G، و قياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت، والدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلى بواسطة الـ"wifi، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج.

وزير التعليم: 2200 مدرسة ثانوي تعمل بكفاءة

بينما أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك أكثر من 2200 مدرسة تعمل بكفاءة تامة بالسيرفرات فى الامتحان التجريبى للثانوية العامة.

طارق شوقي: لا داعي لنشر مشاكل فردية

وأكمل: "نحن نختبر بعض التقنيات فى الشبكات فى عدد محدود من المدارس وتعمل هى الأخرى الآن كما هو واضح من غرفة العمليات وبالتالى لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ جماعى بدون أى منطق أو معلومات والهدف هو رصد المشكلة للوزارة على قنوات رسمية وليس على السوشيال ميديا والواتساب".

جاء ذلك ردا على شكاوى أولياء الأمور على إحدى جروبات الواتس آب.