/627547/أهمها-إصابات-الأهلي-وجنش-عوامل-مؤثرة-تدعم-الزمالك-قبل-مباراة-القمة-أمام-الأهلي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة اليوم الأحد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث تعتبر هذا المواجهة من أهم المباريات التي يخوضها ثنائي القطبي المصري الأهلي والزمالك.

فيما عند النظر للفريقين قد نشاهد أن المباراة علي اتجاء الزمالك، حيث هناك العديد من العوامل التي تساعد الزمالك بالفوزاليوم، وإليكم أهم وأبرز.

يتصدر نادي الزمالك ترتيب جدول الدوري الممتازبرصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل النادي الأهلي المركزالرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مواجهة خاضها الفريق.

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فيما غيابات الأهلي الكثيرة، والتي من أهمها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، وذلك بعد أستبعاده عن قائمة الفريق بسبب إصابتة بفيروس كورونا، وعلي معلول لاعب بالك شمال الفريق، والعديد من الاعبين المؤثرة.

كارتيرون يعتبرمن أهم الأسباب التي تجعل عند جماهير القلعة البيضاء دافع قوي للفوز اليوم، وذلك النتائج المميز التي حققها أمام الشياطين الحمر والتفوق عليهم، خاض 4 مباريات سابقة قبل عودته مرة اخري للزمالك ضد النادي الأهلي، حيث أستطاع من خلالهم الفوز في ثلاثة مباريات وخسرة لقاء وحيد، فيما سجلت أندية المدرب الفرنسي تسعة أهداف واستقبلت 6 أهداف من المارد الأحمر

قاد كاريترون فريق الزمالك الفوز علي المارد الأحمر بثلاثة أهداق مقابل هدف وحيد علي حساب الشياطين الحمر، وذلك في اخر مباراة دارها بأغسطس الماضي

محمود جنش حارس مرمي القلعة البيضاء هو القائد ذات الحظ الكبير بسبب النتائج التي يحققها الفريق عندما يحرس عارين شباك الفارس الأبيض، عند كل مباراة قمة أمام الشياطين الحمر يتألق الحارس بشكل مولفت.

قائمة الزمالك أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة

في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات نادي الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 في كأس مصر الدور الـ32