/627548/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-علي-لطفي-أمام-الزمالك-قبل-القمة-121

وجاء قرار ضمان مشاركة علي لطفي بصفة أساسية اليوم، بعد تأكد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بفيروس كورونا، وغيابة عن مباراة اليوم وبعض من المباريات القادمة للمارد الأحمر.

ولعب من قبل علي لطفي 8 مباريات أمام نادي الزمالك، وذلك عندما كان لاعبا في صفوف نادي إنبي، وتمكن من تحقيق الفوز خلال 3 مباريات، وتعرض للخسارة مثلهم، وتعادل في مبارتين فقط.

خلال المباريات التي لعبها علي لطفي أمام الزمالك مع فريق إنبي تلقى 7 أهداف خلال 5 مباريات، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكة في 3 مباريات.

آخر بماراة لعبها علي لطفي أمام الزمالك كانت قبل 4 سنوات من الآن وتحديدا في شهر سبتمبر 2017، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وتمكن أن يتصدى لركلة جزاء خلال المباراة.

ويمتلك علي لطفي عدد 108 مباراة في البطولات المحلية مع الأهلي وإنبي، وتلقى 103 هدفا وحافظ على نظافة الشباك خلال 42 مباراة فقط.

رغم إيجابية مسحته.. محمد الشناوي يتواجد في مباراة الزمالك !

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي عن مباراة الزمالك بعد أن أثبتت المسحة الطبية الأخيرة بفيروس كورونا إيجابية العينة وبالتالي يحرس عرين المارد الأحمر على لطفي الحارس البديل.

وعلى الرغم من إيجابية عينة الشناوي وتأكد غيابه عن المشاركة في مباراة الزمالك والمقرر لها غدا في تمام التاسعة والنصف مساء؛ الإ اته سيتواجد خلال اللقاء بشكل طبيعي .

وأكد حازم الحديدي وكيل حارس الأهلي ، أن محمد الشناوي سيتواجد في مباراة القمة بين الفريقين من المدجات من أجل دعم الفريق الأحمر في المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

علي لطفي أمام الزمالك

ويختتم المارد الأحمر تدريباته الجماعية اليوم السبت علي ملعب القاهرة اليوم، واستعاد الأهلي، أكرم توفيق بعدما شارك في مران الفريق الخميس الماضي، وتأكد الجهاز الفني من جاهزية أكرم لمباراة الغد بعدما غادر مباراة النصر التي أقيمت مساء الأربعاء، متأثرًا بكدمة في الذراع، حيث أجرى اللاعب أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

أن أجايي سيغيب أسبوعين بعدها يخضع لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أو الاستمرار في أداء برنامج تأهيلي لحين التعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.