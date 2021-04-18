/627550/أول-صور-لحادث-وزير-الشباب-والرياضة-اليوم-على-طريق-البحيرة

تعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

أوضحت الوزارة فى بيان صحفى أن السيد الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروج سيادته اليوم من المستشفي بعد عمل الاسعافات الاولية اللازمة.

وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن جانبة أكد الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا ان الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.

-وفيما يلي أول صورة الحادث لوزير الشباب والرياضة:-

المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للوزير

تعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

أوضحت الوزارة فى بيان صحفى أن السيد الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروج سيادته اليوم من المستشفي بعد عمل الاسعافات الاولية اللازمة.

وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن جانبة أكد الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا ان الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد فوزي، أعلن أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تعرض لحادث مروري صباح اليوم الأحد خلال زيارتة إلي محافظة البحيرة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، الذهاب إلي محافظة لابحيرة من أجل تفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية هناك، في ظل السعي الدائم لتدعيم الشباب من جانب وزير الشباب والرياضة.

صور حادث وزير الشباب والرياضة

وجاء الحادث نتيجة التصادم مع إحدى السيارات المارة في الطريق، ليتم الإصطدام بطريقة قوية، ليتم نقل الوزير بعد ذلك إلي مستشفي بالقرب من مدينة لاسادس من أكتوبر.

وكان الحادث قد وقع بالقرب من الكيلو 52 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بعما تعرضت سيارته للتصادم.