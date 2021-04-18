/627551/رئيس-لجنة-الاستغاثات-الطبية-يبحث-مع-رئيس-الوزراء-إنجازات-الربع-الأول-من-العام

إنجازات عدة شرحها رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الربع الأول من العامالجاري 2021.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عما حققته اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية من جهود وأعمال فى سبيل رصد الاستغاثات الطبية على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتعامل الفورى معها، وذلك على مدار الربع الأول للعام الجارى 2021.

مدبولي يثني على توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التى تقوم بها كل من اللجنة العليا ولجنة الاستغاثات الطبية فى التعامل مع استغاثات المواطنين، والمساعدة مع الوزارات والجهات المعنية فى توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين

كما وجه الشكر لهم وللوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

اللجنة استجابت لـ 1607 استغاثة

وأوضح الدكتور حسام المصرى أن لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال الربع الأول من العام الحالى لنحو 1607 استغاثات تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل الإعلام، والصحف المحلية، والمصادر الميدانية، بعد عرضها على اللجنة الطبية العليا.

25 حالة زرع نخاع

وأشار إلى أن استجابات اللجنة لهذه الاستغاثات تضمنت 295 قرار علاج على نفقة الدولة، إضافة إلى القرارات الصادرة عن المجالس الطبية المتخصصة، وكذلك 25 حالة زرع نخاع، و31 قرارا للجامانايف، كما وافقت اللجنة الطبية العليا على توفير 120 طرفا صناعيا لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما استعرض رئيس لجنة الاستغاثات الطبية أهم الملفات التى تم التركيز عليها خلال هذه الفترة، مشيرا إلى استمرار رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل الإعلام المختلفة، حيث يتم الاستجابة لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين.

وفى ضوء ذلك يتم التواصل مع الحالات، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، ثم عرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وقال رئيس لجنة الاستغاثات: تعمل اللجنة على تطوير مصادر الرصد ووضع رؤية متكاملة للوصول إلى مستحقى الدعم الطبى وتطوير جانب الرصد الميدانى، ولذا فقد تم عقد عدد من الاجتماعات لبلورة آليات الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم عن طريق الجمعيات الخيرية، ومجلس النواب، ومكاتب المحافظين على مستوى الجمهورية، وهو ما نتج عنه حدوث زيادة تدريجية لعدد الاستغاثات المرصودة.