/627554/الشيوخ-يقر-رسوم-جديدة-علي-الحديد-والأسمنت-بقانون-نقابة-المهندسين

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 45 بمشروع نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإيرادات النقابة

مــــادة (45)

تتكون إيرادات النقابة من:

1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.

2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمس وعشرون ألف جنيه.

3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.

الرسوم الجديدة بقانون نقابة المهندسين

5– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

6– حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.

9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس، مناقشات موسعة حول، البندين 5 و 6 بالمادة، المتعلقان بفرض رسم 1 فى الأالف على كل طن حديد مباع وكل طن أسمنت مباع، لصالح نقابة المهندسين.

حيث طالب البعض بزيادة ذلك الرسم، إلى 2 فى الألف بدلا من 1 فى الألف، فيما إعترض آخرين بحذف البندين حتى لايمثل فرض تلك الرسوم أعباء جديدة على المواطنين، حيث ستتسبب تلك الرسوم فى زيادة اسعار الحديد والأسمنت.

وحذر البعض من عدم دستورية فرض تلك الرسوم، وهو ما عقب عليه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، مؤكدا عدم صحة ما تردد بشأن عدم دستورية فرض تلك الرسوم، مستعرضا حكم المحكمة الدستورية الذى يؤكد دستورية فرض مثل تلك الرسوم.

ومن جانبه، إعترض النائب فاروق المقرحى، على تلك الرسوم، قائلا،:" كيف يتم فرض تلك الرسوم مقابل الإشراف والمتابعة من النقابة على مصانع الأسمنت والحديد، وليس من سلطتها الإشراف على المصانع، وهو أمر لايحدث أصلا وكلنا عارفين كده، فهذا هراءلايحدث مطلقا"

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على عدد من المواد بمشروع قانون نقابة المهندسينومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين والبدء في مشروع قانون التعليموقبيل رفع الجلسة وافق مجلس الشيوخ، على نص المــــادة (45) من قانون نقابة المهندسين، والتي تتعلق بإيرادات النقابة.