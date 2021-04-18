/627555/أحمد-أبو-هشيمة-يظهر-لأول-مرة-بالشيوخ-بعد-تعافيه-من-كورونا

ظهر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، لأول مرة اليوم، بعد تعافية من كورونا، خلال مناقشة الغرفة الثانية لقانون نقابة المهندسين.

الظهور الأول لأبو هشيمة بعد تعافيه من كورونا

ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج الإخبارى، فقد بدى على رجل الأعمال، وعضو مجلس الشيوخ، أحمد ابو شهيمة أنه بصحة جيدة، مع فقدان نسبي فى الوزن.

وكان لوكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، مداخلة بشأن قانون نقابة المهندسين، حيث سرد عدد من الملحوظات على التعديلات محل النقاش.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد تم فتح باب النقاش حول تعديلات قانون نقابة المهندسين، والذى جاءت مادته السابعة لتنص على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد الرسوم المحددة والاشتراك السنوى.

هذا وأقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رسوم مزاولة المهنة والتصاريح المؤقته للمهندسين الأجانب فى مصر والتى تمنح من خلال نقابة المهندسين، حيث تم رفع رسم المهندس الأجنبي من 10جنيه ل50ألف جنيه، ومزاولة المهنة من 100جنيه سنوي لـ 30آلف جنيه سنويا.