/627556/نجم-الزمالك-ممنوع-من-المشاركة-أمام-الأهلي-قبل-العرض-على-طبيب-المنتخب

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد منع اللاعب حسن قداح لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك من المشاركة غدا في مباراة الأهلي، قبل العرض على طبيب منتخب مصر.

وغضب خالد الغندور نجم الزمالك السابق من قرار الاتحاد المصري لكرة اليد وسخر من هذا القرار وعلق عليه في رسالة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب خالد الغندور: " أول مرة في العالم يحصل ده أمنع لاعب من اللعب مع ناديه اللي عندما يعرض علي طبيب المنتخب والزمالك عنده جهاز طبي و بيدفع عقد اللاعب و هو المسئول و عنده ماتش تحديد دوري بكرة مع الأهلي ههههههههههههه طيب هيعتزل اللعب الدولي انت مالك طرائف و عجائب".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي غدا الأثنين في المباراة الفاصلة لدوري كرة اليد، وكنات آخر مباراة في بطولة الدوري انتهت بالتعادل 28/28.

خالد العندور: «مبزعلش من فطوطة.. والأجواء داخل الزمالك مسمومة»

قال خالد الغندور : " كلمة فطوطة لا تحرجني، الكلام المكتوب من كابتن النادي الأهلي عني لا تصح، أنا الكابتن التاريخي".

وهاجم شادي محمد: " بص لنفسك أنت في الأساس، الجميع يعرف أن أنك تلفظت بالفأظ خارجة أمام الشاشات وعليه أن ينظر لنفسه".

وتابع الغندور: " حتى لو كنت أنا فطوطة وليس حيادي لماذا يشاهدوني على شاشات التلفزيون، لكنني واثق من نفسي بنسبة 100 على 10".

وضح الغندور: " العبض تفهم قولي خطأ عن وائل جمعة، هو لاعب عادي في الموهبة لكنه أصبح أكثر اللاعبين إستغلالا للموهبة حتى أصبح لاعبا فاذا".

وأضاف: " الأجواء مسمومة داخل نادي الزمالك لذلك لم أترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الفارس الأبيض، وأنا في الأساس عضو غير عامل، و كنت سعيد جدا بمحادثات مسئولي الأهلي معي أثناء فترة إصابتي بفيروس كورونا".

خالد الغندور

يأتي هذ ضمن برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، والتي يتم إذاعتهفي تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق. ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء.