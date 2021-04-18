/627557/محمد-يوسف-عمرو-السولية-لايصلح-للنادي-الأهلي-وعلي-لطفي-حارس-ممتاز

أكد محمد يوسف ، المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مباراة كل افريقيا تنتظرها، حيث من الصعب التوقع نتيجة اللقاء.

وقال محمد يوسف عبر برنامج كورة تريندب قناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد :”إن النادي الأهلي يعاني من عددة غيابات مؤثرة 10 لاعبين خارج قائمة الفريق، وعلي رأسهم محمد الشناوي حارس مرمي المارد الأحمر”.

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وتابع قائلاً :” أن علي لطفي الحارس البديل لديه القدرة علي تقديم مستوي جيد وحراسة عرين الفريق، ولكن تنقصة فقط فرصة المشاركة في المباريات”.

وأضاف قائلاً: أن معركة خط الوسط بين الأهلي والزمالك ستحسم من الفائز فالأهلي يملك مثلث مميز بوجود عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة كما أن الزمالك يملك خط وسط متميز بقيادة فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف إبراهيم أوباما.

ووأصل:" للأسف عمرو السولية لاعب وسط الأهلي يعاني من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ولا يعيش أفضل حالاته منذ عودته من الإصابة وهو أمر مؤثر على أداء الفريق".

وأستكمل:” أن غياب جونيور أجاي جناح الفريق مؤثر للغاية لأنه لاعب موهوب وتكتيكي ومؤثر فرديا وجماعياً بخلاف أنه يجيد التسجيل في لقاءات القمة موضحاً أن محمود عبد المنعم كهربا لا يستطيع سد فراغ غياب أجاي لأن كهربا لاعب إيقاعه سريع ويحتاج لمساحات للانطلاق.

واردف:” أن أفضل تشكيلة هجومية للأهلي تتمثل في البدء بالثلاثي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر خلف المهاجم محمد شريف مؤكداً أن الأهلي سيلعب بتحفظ بسبب هذه الغيابات.

وقال:” إنه عمل مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ويعلم تفكيره جيداً متوقعاً أن يميل كارتيرون للتأمين الدفاعي وهو السيناريو المفضل له بجانب عدم المجازفة هجومياً. وأضاف:" كارتيرون لجأ لهذا السيناريو وحصد لقب السوبر في الإمارات ، وبالنسبة له التعادل مكسب لأنه سيبقي الزمالك على القمة وسيواجه الأهلي ضغط اللقاءات المؤجلة".

وأختتم حديثة قائلاً:” أن الزمالك يملك عناصر تستطيع صناعة الفارق مثل يوسف أوباما وفرجاني ساسي وشيكابالا.

موعد مباراة القمة

ويدخل نادي الأهلي مباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.