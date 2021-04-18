/627558/خروج-قطار-ركاب-عن-القضبان-في-طوخ-ووقوع-إصابات

للمرة الثانية، تعرض قطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى المنصورة، للخروج عن القضبان بالقرب من محطة طوخ، التابعة لمحافظة القليوبية، أثناءه سيره متجهًا من محطة مصر برمسيس إلى مدينة المنصورة.

وخلال سير القطار خرجت العجلات بشكل مفاجئ من القضبان مما أدى إلى توقفه تمامًا، وتوقف حركة القطارات بالكامل على نفس الخط، ووقوع إصابات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن حركة السكة الحديد على خط الشرقية، قد توقفت بسبب أمر مماثل، حيث خرجات عجلات القطار عن القضبان، الأمر الذى أدى أيضًا وقوع إصابات، وتوقف حركة السير