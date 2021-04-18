/627558/خروج-قطار-ركاب-عن-القضبان-في-طوخ-ووقوع-إصابات
للمرة الثانية، تعرض قطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى المنصورة، للخروج عن القضبان بالقرب من محطة طوخ، التابعة لمحافظة القليوبية، أثناءه سيره متجهًا من محطة مصر برمسيس إلى مدينة المنصورة.
وخلال سير القطار خرجت العجلات بشكل مفاجئ من القضبان مما أدى إلى توقفه تمامًا، وتوقف حركة القطارات بالكامل على نفس الخط، ووقوع إصابات.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حركة السكة الحديد على خط الشرقية، قد توقفت بسبب أمر مماثل، حيث خرجات عجلات القطار عن القضبان، الأمر الذى أدى أيضًا وقوع إصابات، وتوقف حركة السير
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خروج قطار ركاب عن القضبان في طوخ ووقوع إصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.