جدة - نرمين السيد - وكتب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أقسى هذه الأيام التى تفجعنا برحيل الأحبة الواحد تلو الآخر، رحل منذ دقائق إلى دار البقاء، الأستاذ والزميل الغالى، الكاتب الصحفى القدير، الوطنى المخلص، الخلوق حازم منير، بعد صراع 17 يومًا مع كورونا اللعين بالعناية المركزة، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم مع النبيين والشهداء والصديقين ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الكاتب الصحفى حازم منير متأثرا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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