عاجل: تدمير 5 فتحات أنفاق.. نشاط مكثف لقوات حرس الحدود على كل الاتجاهات

جدة - نرمين السيد - وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات حيث تم ضبط عدد 125 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، و50 بندقية أنواع منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد و3 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، واكتشاف وتدمير عدد 5 فتحات نفق، فضلاً عن مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية.

ونجحت عناصر حرس الحدود فى ضبط 75 عربة مختلفة الأنواع، وأثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية، جرى ضبط 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و500 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و18 كيلو جرام من الهيروين، و10 كيلوجرام أفيون، و200 كيلوجرام بذور من النباتات المخدرة، و1.5 مليون قرص مخدر، وضبط 12 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن و6 طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب.

ونجحت فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 2750 فرد من جنسيات متعددة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وفى سياق متصل، تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة فى شبه جزيرة سيناء.

وأسفرت الحملة عن اكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، كما تم ضبط 150 طن من مادة البانجو الجاف، و70 طنا من مادة البانجو المطحون و2 طن من بذور البانجو، و906 كيلوجرامات من بذور الخشخاش، بالإضافة إلى ضبط 5 مصانع لصناعة وتدوير الحشيش، وخلايا طاقة شمسية وسيارة دفع رباعى.

وتواصل قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة ضد الخارجين عن القانون وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم بالبلاد، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.