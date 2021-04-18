عاجل.. كامل الوزير يتوجه إلى موقع حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعه 1:20، وكان مخططا له أن يصل المنصورة الساعه 5 مساءً.

وحتى الآن لم يصدر أى بيان رسمى بشأن الإصابات، فيما انتقلت عربات الإسعاف إلى موقع الحادث.