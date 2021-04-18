20 سيارة إسعاف لنقل مصابى قطار محطة طوخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف، أنه أثناء مسيرة القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة، خرجت عجلات العربتين الأخيرتين عن القضبان، ما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.
ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة ع
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