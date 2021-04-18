عاجل.. خروج قطار عن القضبان بالقرب من محطة طوخ ووقوع إصابات

جدة - نرمين السيد - وقع منذ قليل حادث خروج قطار عن القضبان، بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية.



جدة - نرمين السيد - وقع منذ قليل حادث خروج قطار عن القضبان، بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية. وأظهرت الفيديوهات المتداولة على صفحات السوشيال ميديا وقوع عدد من الإصابات، فيما لم يصدر بيان رسمى حتى الآن.

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