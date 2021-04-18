وزارة الخارجية تنعى السفير ياسر عاطف نائب مساعد الوزير

جدة - نرمين السيد - وتقدم وزير الخارجية وسائر أعضاء الوزارة بخالص التعازى وصادق المواساة لأُسرة الفقيد، داعين المولى عزَّ وجلّ أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه وزملاءه وأصدقاءه الصبر والسلوان. وأضاف البيان: "كان الفقيدُ - رحمه الله - قد أمضى سنوات طويلة من العمل الدؤوب المُخلص أثناء فترة خدمته بالديوان العام وبعثاتنا فى الخارج، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

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