عاجل.. محافظة القليوبية: 109 إصابات حتى الآن بحادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة، إن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، توجه إلى موقع الحادث، لمتابعة المستجدات، أولًا بأول.

ولفتت إلى خروج 8 عربات عن القضبان، عند كفر الحصة، بمدينة بنها، حيث تم توجيه 20 سيارة إسعاف، موضحة أن عدد الإصابات حتى الآن بلغ 109.