- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة، إن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، توجه إلى موقع الحادث، لمتابعة المستجدات، أولًا بأول.
ولفتت إلى خروج 8 عربات عن القضبان، عند كفر الحصة، بمدينة بنها، حيث تم توجيه 20 سيارة إسعاف، موضحة أن عدد الإصابات حتى الآن بلغ 109.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. محافظة القليوبية: 109 إصابات حتى الآن بحادث قطار طوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.