رسامة 5 قساوسة و5 قمامصة من الرهبان بدير الأنبا بيشوى

جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات منح درجة القسيسية لخمسة من رهبان الدير، هم: الراهب القس عازر الأنبا بيشوى، والراهب القس يوساب الأنبا بيشوى، والراهب القس تيموثاوس الأنبا بيشوى، والراهب القس أولوجيوس الأنبا بيشوى، والراهب القس بشارة الأنبا بيشوى.
كما رسم نيافته 5 من الرهبان الكهنة فى رتبة القمصية، وهم:الراهب القمص صليب الأنبا بيشوى، والراهب القمص إرميا الأنبا بيشوى، والراهب القمص يوأنس الأنبا بيشوى، والراهب القمص أنسطاسى الأنبا بيشوى، والراهب القمص أكليمندس المقارى.
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