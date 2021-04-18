رسامة 5 قساوسة و5 قمامصة من الرهبان بدير الأنبا بيشوى

جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات منح درجة القسيسية لخمسة من رهبان الدير، هم: الراهب القس عازر الأنبا بيشوى، والراهب القس يوساب الأنبا بيشوى، والراهب القس تيموثاوس الأنبا بيشوى، والراهب القس أولوجيوس الأنبا بيشوى، والراهب القس بشارة الأنبا بيشوى.

كما رسم نيافته 5 من الرهبان الكهنة فى رتبة القمصية، وهم:الراهب القمص صليب الأنبا بيشوى، والراهب القمص إرميا الأنبا بيشوى، والراهب القمص يوأنس الأنبا بيشوى، والراهب القمص أنسطاسى الأنبا بيشوى، والراهب القمص أكليمندس المقارى.