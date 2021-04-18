طقس الغد شديد الحرارة بكافة الأنحاء ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 41 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة كافة الأنحاء نهار معتدل ليلا .
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل للعاصفة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.
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