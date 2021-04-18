دوت الخليج يرصد تطورات حادث انقلاب قطار طوخ.. تابعونا «صور وفيديو»

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يرصد موقع دوت الخليج الإخبارى، التطورات الأخيرة الحاصلة فى موقع حادث انقلاب قطار فى مركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية، والذى كان منطلقًا من محطة مصر برمسيس.

انقلاب قطار طوخ

وأكد مراسلنا من موقع الحادث أن هناك عدد من الإصابات القاتلة، وحالات فى حالة حرجة، وجارى نقلهم حاليًا إلى المستشفى، والعمل على تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

موقع دوت الخليج، يرصد تفاصيل الحادث الذى وقع منذ قليل فى مدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، وإليكم التفاصيل المتعلقة بآخر التطورات.

ووفقًا لما أعلن عنه مراسلنا فى موقع الحادث، فإن هناك عدد من الإصابات والقاتلة التى وقعت خلال الحادث الذى كان متجهًا إلى مدينة المنصورة.

وخلال سير القطار خرجت العجلات بشكل مفاجئ من القضبان مما أدى إلى توقفه تمامًا، وتوقف حركة القطارات بالكامل على نفس الخط، ووقوع إصابات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن حركة السكة الحديد على خط الشرقية، قد توقفت بسبب أمر مماثل، حيث خرجات عجلات القطار عن القضبان، الأمر الذى أدى أيضًا وقوع إصابات، وتوقف حركة السير.

قطار الشرقية

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن إصابة إصابة 15 شخص، فى الحادث الذى وقع فى مركز منيا القمح، حيث خرج القطار عن القضبان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، ولم تكن هناك أى وفيات.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة، فإن قد أصيب فى تلك الحادث ستة مصابين من المستشفي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتم خروجهم سالمين من المستشفى.

وكان قطار الشرقية متجهًا عند وقوع الحادث في مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بعدما خرج قطار قادم من العاصمة القاهرة عن القضبان.