حادث قطار طوخ.. وزير النقل يتحرك ولجنة فنية تُعاين الواقعة

/627562/حادث-قطار-طوخ-وزير-النقل-يتحرك-ولجنة-فنية-تعاين-الواقعة

شهدت محافظة القليوبية، وقوع حادث جديد لقطارات السكك الحديدية، ظهر اليوم، بخروج القطار رقم ٩٤٩ المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن قضبانه، وانقلابه.

وقع الحادث في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، بعد ظهر اليوم، بالقرب من محطة سكة حديد طوخ، وذلك بعد تحرك القطار من القاهرة في الواحدة والثلث ظهرًا.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انقلاب القطار.

لجنة فنية ووزير النقل

وتوجه الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى موقع الحادث، كما تم تشكيل لجنة فنية مكونة من كبار المهندسين في الهيئة، وتوجهوا إلى موقع حادث قطار طوخ، الذي خرج عن القضبان.

حادث قطار الشرقية

وتجدر الإشارة إلى أن حركة السكة الحديد على خط الشرقية، قد توقفت بسبب أمر مماثل، حيث خرجات عجلات القطار عن القضبان، الأمر الذى أدى أيضًا وقوع إصابات، وتوقف حركة السير.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن إصابة إصابة 15 شخص، فى الحادث الذى وقع فى مركز منيا القمح، حيث خرج القطار عن القضبان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، ولم تكن هناك أى وفيات.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة، فإن قد أصيب فى تلك الحادث ستة مصابين من المستشفي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتم خروجهم سالمين من المستشفى.

وكان قطار الشرقية متجهًا عند وقوع الحادث في مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بعدما خرج قطار قادم من العاصمة القاهرة عن القضبان.