أكثر من 20 إصابة ووفاة فى حادث طوخ

أشارت أنباء إلى وقوع أكثر من 20 إصابة ووفاة، فى حادث انقلاب قطار متجة من القاهرة إلى مدينة المنصورة، فى مركز طوخ التابع لمحافظة الدقهلية.

كما توجهت أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لانتشار الجثث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، الذين تعرضوا لإصابات قاتلة ومتفرقة فى الجسد.

موقع دوت الخليج من أرض الحادث

هذا ويرصد موقع دوت الخليج الإخبارى، التطورات الأخيرة الحاصلة فى موقع حادث انقلاب قطار فى مركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية، والذى كان منطلقًا من محطة مصر برمسيس.

ووفقًا لما أعلن عنه مراسلنا فى موقع الحادث، فإن هناك عدد من الإصابات والقاتلة التى وقعت خلال الحادث الذى كان متجهًا إلى مدينة المنصورة.

وتعرض القطار أثناء السير إلى خروج العجلات بشكل مفاجئ من القضبان مما أدى إلى توقفه تمامًا، وتوقف حركة القطارات بالكامل على نفس الخط، ووقوع إصابات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن حركة السكة الحديد على خط الشرقية، قد توقفت بسبب أمر مماثل، حيث خرجات عجلات القطار عن القضبان، الأمر الذى أدى أيضًا وقوع إصابات، وتوقف حركة السير.