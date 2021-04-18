الصحة: إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار طوخ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

آخر تطورات حادث قطار طوخ

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

آخر تطورات حادث قطار طوخ اليوم

هذا وتوجه وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إلى موقع الحادث للإطلاع على آخر تطورات الحادث، وأخذ الاجراءات اللازمة.

وأكد مراسلنا أن عربيات الإسعاف تقوم حاليًا برفع الجثث، وتحويل الإصابات إلى المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن حركة السكة الحديد على خط الشرقية، قد توقفت بسبب أمر مماثل، حيث خرجات عجلات القطار عن القضبان، الأمر الذى أدى أيضًا وقوع إصابات، وتوقف حركة السير.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن إصابة إصابة 15 شخص، فى الحادث الذى وقع فى مركز منيا القمح، حيث خرج القطار عن القضبان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، ولم تكن هناك أى وفيات.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة، فإن قد أصيب فى تلك الحادث ستة مصابين من المستشفي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتم خروجهم سالمين من المستشفى.

وكان قطار الشرقية متجهًا عند وقوع الحادث في مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بعدما خرج قطار قادم من العاصمة القاهرة عن القضبان.