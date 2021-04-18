/627571/العجلات-خرجت-وانقلب-القطار-كيف-وقع-حادث-تصادم-قطار-طوخ

شهدت محافظة القليوبية، وقوع حادث جديد لقطارات السكك الحديدية، ظهر اليوم، بخروج القطار رقم ٩٤٩ المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن قضبانه، وانقلابه.

وقع الحادث في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، بعد ظهر اليوم الأحد، وذلك بالقرب من محطة سكة حديد طوخ، وذلك بعد تحرك القطار من القاهرة في الواحدة والثلث ظهرًا.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انقلاب القطار.

لجنة فنية ووزير النقل يتوجهان للواقعة

وتوجه الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى موقع الحادث، كما تم تشكيل لجنة فنية مكونة من كبار المهندسين في الهيئة، وتوجهوا إلى موقع حادث قطار طوخ، الذي خرج عن القضبان.

الحادث وقع عن طريق خروج القطار عن القضبان بالقرب من محطة طوخ، التابعة لمحافظة القليوبية.

خروج قطار طوخ عن القضبان

وخلال سير القطار خرجت العجلات بشكل مفاجئ من القضبان مما أدى إلى انقلابه، وتوقفت حركة القطارات بالكامل على نفس الخط.

58 سيارة إسعاف

بينما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار القاهرة - المنصورة في مدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي.

رفع درجة الاستعداد للقصوى

وأضاف مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد مجاهد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.