/627563/وزير-الري-90-نسبة-العجز-المائي-ومصر-الأولى-أفريقيا-في-الاستخدام

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية و الري:” إن الدولة تواجه مجموعة من التحديات في ملف المياه، مؤكدا أن سد النهضة أحد هذه التحديات بالإضافة إلى التغيرات المناخية وكذلك الزيادة السكانية.

لجنة الدفاع والامن القومي بالشيوخ

وأوضح وزير الرى، محمد عبدالعاطى، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن التحديات تفرض علينا ضرورة حسن إدارة المياه، لاسيما في ظل ما تمثله هذه التحديثات من صدمات خاصةً في حالات الجفاف و الفيضان.

كما أشار وزير الرى، إلى أن الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية، مشيرا إلى أنه منذ منذ ٥ سنوات اتبعت الوزارة استراتيجية لتحسين نوعية المياه و إعادة استخدامها بكفاءة عالية.

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وأوضح وزير الري، أن هناك عجز مائي بنسبة ٩٠٪؜، قائلا: نقوم بتقليل هذا العجز من خلال الاستيراد في صورة محاصيل زراعية، موضحا وهذه تمثل مياه افتراضية.

وأكد عبد العاطي، أن هناك مشروعات عديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه وتبطين الترع، قائلا: مصر الأعلى كفاءة في استخدام المياه بالقارة الإفريقية.

وأوضح أن الدولة مستمرة في جهود تنمية الموارد المائية والبحث عن موارد إضافية، ومنها تحلية مياه البحر، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من أجل التوعية بالحفاظ على المياه.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثالثة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد شروط العضوية في النقابة.

«تنظيم جهود أعضائها لخدمة المجتمع»..10أهداف لنقابة المهندسين فى مصر«تنظيم جهود أعضائها لخدمة المجتمع»..10أهداف لنقابة المهندسين فى مصر مشروع قانون نقابة المهندسين والتعليم على طاولة الشيوخ اليوممشروع قانون نقابة المهندسين والتعليم على طاولة الشيوخ اليوم وتنص المادة على:

يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة ما يأتي:

1– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

مجلس الشيوخ وشروط عضوية نقابة المهندسين

2 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

4- أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة.

5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.