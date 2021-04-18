/627567/مدرب-حراس-الأهلي-السابق-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-علي-لطفي-قبل-القمة

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق أن غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق يمثل ضربة قوية للمارد اللأحمر، ولكن علي لطفي يستطيع التواجد وتقديم مباراة ممتازة اليوم.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان: “محمد الشناوي حارس كبير وله تاريخ كبير في مباريات القمة، ويمثل نصف قوة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وأتمنى عودتة سريعا لحراسة مرمى الفريق”.

وأكمل: “أنا من طلبت تواجد علي لطفي في النادي الأهلي، وأثق في قدراتة الفنية العالية، وتحدثت معه اليوم خلال مكالمة هاتفية من أجل تقديم الدعم له لأنه حارس كبير وموهوب وأتمنى أن يقدم مباراة قوية اليوم وسيكون نجم المباراة الأول، وقلت للحارس بأن لا يتأثر بحديث الجماهير عن الأداء الذي يقدمة مع الأهلي، ويجب أن يكون هذا الأمر يمثل حافز إيجابي خلال المباراة، واللاعب واجه ظروف صعبة في بداية مشوارة الكروي مثل محمد الشناوي وسيكون له كلمة السر خلال لقاء اليوم”.

وأردف: “جماهير الأهلي ترتاح عندما تشاهد محمد الشناوي في المباريات لأنه يقدم مباريات قوية ويكون قائد حقيقي، ويجب أن يعمل علي لطفي خلال المباراة وأن يظهر رد فعل إيجابي خلال المباراة من أجل تقديم الدعم للاعبين، ونقطة الإنطلاق اليوم ستكون من خلال تقديم مستوى جيد”.

علي لطفي

واختتم: “وعن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك أكد بأنه يقدم مستويات جيدة وهو من الحراس الكبار في بطولة الدوري الممتاز، وعن النصيحة الذي يريد توجيهها للحراس ستكون هي الهدوء والتحرك بشكل جيد وسريع، وأبو جبل حارس كبير وتواجدة على مقاعد البدلاء لا يقلل منه نهائيا”.

تعرف على تاريخ مواجهات علي لطفي أمام الزمالك قبل القمة 121

يشارك علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي بصفة أساسية مع الفريق أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، خلال مباراة القمة رقم 121 بالدوري الممتاز.

وجاء قرار ضمان مشاركة علي لطفي بصفة أساسية اليوم، بعد تأكد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بفيروس كورونا، وغيابة عن مباراة اليوم وبعض من المباريات القادمة للمارد الأحمر.

ولعب من قبل علي لطفي 8 مباريات أمام نادي الزمالك، وذلك عندما كان لاعبا في صفوف نادي إنبي، وتمكن من تحقيق الفوز خلال 3 مباريات، وتعرض للخسارة مثلهم، وتعادل في مبارتين فقط.

خلال المباريات التي لعبها علي لطفي أمام الزمالك مع فريق إنبي تلقى 7 أهداف خلال 5 مباريات، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكة في 3 مباريات.