/627569/بالمواعيد-مباريات-الإسماعيلي-الأربعة-القادمة-قبل-مباراة-الإنتاج-الحربي

أكدالجهاز الفني للنادي الإسماعيلي إقامة 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالي، بسبب إنطلاق المواجهات المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز، على الجانب الأخر أنهى الجهاز الإدارة للدروايش الإتفاق مع عدة فرق من أجل خوض اللقاءات الودية ضدها.

ومن المقرر أن يبدء النادي الإسماعيلي مبارياته الودية بمباراة القناة اليوم في تمام التاسعة والنصف على ملعب النادي الأصفر، بينما يواجه الفريق نادي القناة في التاسعة والنصف أيضا مساء الغد، من أجل تطوير المستوى البدني والفني للدروايش.

ويواجه الإسماعيلي فريق فاركو يوم 24 من الشهر الجاري، ضمن المباريات الودية التي تقام في معسكر النادي الأصفر الذي ينطلق 21 من الشهر الجاري، على أن يواجه الدروايش فريق سموحة يوم 25 الجاري قبل أن يختتم النادي معسكره يوم 26.

مواعيد مباريات الإسماعيلي الودية

يأتي هذا في ظل رغبة إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي في زيادة الحمل البدني للاعبين وإستعادة اللياقة البدنية المطلوبة حتى مباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها يوم 1 مايو المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وعاد الإسماعيلي للتدريبات الجماعية ، الخميس الماضي، بعد انتهاء الراحة السلبية ، وذلك من أجل الإستعداد للمرحلة المقبلة من الدوري الممتاز، وخاصة لقاء الإنتاج الحربي والتي من المقرر أن ينطلق في الأول من شهر مايو المقبل، في لقاء يسعى خلاله إيهاب جلال مواصلة الإنتصارات بعد تحقيق الفوز على المصري في الجولة الماضية بهدفين لهدف وحيد.

وانتهت المباراة التي جمعت الإسماعيلي وفريق رايت دريم الغاني بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي شهدت إهدار محمد الشامي لركلة جزاء خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء، وتأتي المواجهة في ظل رغبة الجهاز الفني بالوقوف على التشكيل المثالي للدروايش.

مباراة الإسماعيلي و رايت دريم الغاني

ودخل الإسماعيلي مباراة رايت دريم بتشكيل مكون من : محمد مجدي في حراسة المرمى، رضوان شريفي، محمد نصر، مصطفى الزناري، عمر هنيدي، محمد الضرف، مدحت فقوسة، محمد سليمان، زياد طارق، محمد الشامي، بينسون شيلونجو. وتواجد النائب أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، أحداث اللقاء بين الدروايش و الفريق الغاني بالإضافة لـ تامر موسي عضو مجلس إدارة الفريق.