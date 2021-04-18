/627573/تعرف-على-أكثر-اللاعبين-مشاركة-في-مباريات-القمة-من-الأهلي-والزمالك

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة اليوم الأحد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث تعتبر هذا المواجهة من أهم المباريات التي يخوضها ثنائي القطبي المصري الأهلي والزمالك.

فيما يوجد العديد من الاعبين الذين شاركوا في مباراة القمة كأثر لاعبين وجاءت الأسماء كالأتي: حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي برصيد 38 مباراة قمة خاضها مع الشياطين الحمر، فيما يأتي بعد عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك سابقاً برصيد 27 مباراة قمة خاضها. إستقرار الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة أسامة عرابي نجم الأهلي السابق برصيد 20 مباراة قمة خاضها أمام فريق الزمالك، بينما هشام يكن نجم الزمالك السابق يملك في تاريخة من مواجهات القمة 20 مباراة خاضها أمام غريمه التقليدي المارد الأحمر. قائمة الزمالك أمام الأهلي في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري والجدير بالذكر أن اخر مواجهات نادي الزمالك كانت أمام فريق حرس الحدود والتي انتهت بنتيجة 3/1 في كأس مصر الدور الـ32 فيما اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر. ويحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل المارد الأحمر المركز الرابع برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق. وتذا المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" والتي ستقوم ببث المباراة لكن بدون استوديو تحليلي، سيتواجد المعلق حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.

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